Il Marina fa la voce grossa Ma il Barbara lo riacciuffa

(Di domenica 6 ottobre 2024) 1MONSERRA 1 : Sollitto, Droghini (14’st Carloni), Mezzanotte (42’st Catalani), Rossetti, Giovagnoli, Cucinella, Gagliardi, Gregorini (43’st Moliterni) Pierandrei (30’st Massaccesi), Daidone (23’st Sabbatini), Ogiesoba. All. ProfiliMONSERRA: Pigliapoco, Zoppi, Coltorti (25’st Simone) (31’st Bruschi), Spezie, Omenetti (25’st Falasconi) Pierpaoli, Gnahe (23’st Cancellieri), Serpicelli, Rocchi (19’st Bodje), Morsucci, Castignani. All. Mancini Arbitro: Ciccioli di Fermo Reti: 9’st Daidone (M), 37’st Pierpaoli (B) La sfida del "Simoncelli" finisce in parità. Un punto che l’Ilario Lorenzini si tiene stretto, un punto che alva, invece, un po’ stretto. Prima frazione non memorabile, ma i padroni di casa sono più propositivi tant’è che sfiorano il gol in un paio di occasioni. (Ilrestodelcarlino)