Iddu divide Castelvetrano il film sul boss Matteo Messina Denaro sarà proiettato in teatro

Ora si aspetta di conoscere solo la data , «penso già domani con la distribuzione potremmo stabilirla, anche alla luce degli impegni che ci sono in teatro », spiega il sindaco di Castelvetrano , Giovanni Lentini. Superato questo dettaglio gli abitanti della città natale del boss defunto Matteo Messina Denaro potranno vedere il film 'Iddù ' nel loro comune. L'amministrazione ha individuato il

