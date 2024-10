I servizi ucraini rivendicano l’attentato a un responsabile della centrale nucleare a Energodar (Di domenica 6 ottobre 2024) I servizi ucraini si sono resi ancora una volta protagonisti di un atto terroristico. E hanno di nuovo usato un’autobomba per colpire in modo vigliacco un civile che definivano “criminale di guerra”. Un’azione pericolosa e inquietante, dato il luogo dove è avvenuta, cioè presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Autobomba nella città atomica Venerdì scorso è rimasto vittima del terrore ucraino Andrey Korotky, uno dei responsabili del personale adibito al servizio di sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La sua automobile è scoppiata nel momento in cui si è seduto alla guida. È morto poco dopo in ospedale, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita. La sua macchina era parcheggiata vicino a casa, a una decina di chilometri dalla centrale. L’ordigno esplosivo, di fabbricazione artigianale, era stato posizionato proprio sotto il veicolo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Isi sono resi ancora una volta protagonisti di un atto terroristico. E hanno di nuovo usato un’autobomba per colpire in modo vigliacco un civile che definivano “criminale di guerra”. Un’azione pericolosa e inquietante, dato il luogo dove è avvenuta, cioè presso ladi Zaporizhzhia. Autobomba nella città atomica Venerdì scorso è rimasto vittima del terrore ucraino Andrey Korotky, uno dei responsabili del personale adibito alo di sicurezzadi Zaporizhzhia. La sua automobile è scoppiata nel momento in cui si è seduto alla guida. È morto poco dopo in ospedale, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita. La sua macchina era parcheggiata vicino a casa, a una decina di chilometri dalla. L’ordigno esplosivo, di fabbricazione artigianale, era stato posizionato proprio sotto il veicolo. (Strumentipolitici)

Strumentipolitici - I servizi ucraini rivendicano l’attentato a un responsabile della centrale nucleare a Energodar

Ancora denunce e retate contro gli scammer ucraini, forse sostenuti dai servizi angloamericani - Le vittime predilette dei truffatori ucraini sono state a lungo gli anziani russi. Secondo il Canadian Anti-Fraud Centre, si tratta di un volume nove volte tanto quello del 2020. Fa bene chi non risponde, magari per pigrizia o perché ha già avuto in passato brutte esperienze. Solo che da Londra ... (Api.follow)

Ancora denunce e retate contro gli scammer ucraini, forse sostenuti dai servizi angloamericani - Solo che da Londra amano riferire soprattutto i crimini commessi contro i russi, invece che quelli estremamente diffusi contro gli altri europei. Secondo il Canadian Anti-Fraud Centre, si tratta di un volume nove volte tanto quello del 2020. Il gruppo basato a Odessa e Dnipro è riuscito a ... (Strumentipolitici)

Ancora denunce e retate contro gli scammer ucraini, forse sostenuti dai servizi angloamericani - Operando su un sito di incontri e usando falsi profili di belle ragazze, convincono gli uomini a pagare biglietti per concerti ed eventi ai quali naturalmente non andranno, ma per i quali intanto avranno intascato il denaro. Gli stessi inquirenti ucraini hanno scoperto un insieme di call center che ... (Api.follow)

Guerra Ucraina, il nuovo fronte si sposta a Pokrovsk. Kiev: "I russi a 7 chilometri" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, attacchi russi nella regione di Sumy almeno 8 persone ferite. LIVE ...(tg24.sky)

Guerra in Ucraina, così le aziende europee aggirano le sanzioni e i blocchi dell'Ue - Con lo scoppio della guerra in Ucraina, molte aziende occidentali si sono trovate "in bilico tra interessi commerciali e considerazioni morali". Non tutti volevano seguire il regime di sanzioni impost ...(it.euronews)

Kiev mostra un video e accusa: “I russi hanno fucilato 16 prigionieri appena catturati” - Il nuovo crimine di guerra da parte dell’esercito di Mosca sarebbe stato commesso nella zona di Pokrovsk, nel Donbass. In corso verifiche ...(repubblica)