Gelo Inter, decisione ormai presa: è fuori rosa (Di domenica 6 ottobre 2024) decisione già ufficiale. il calciatore dell’Inter è stato escluso nuovamente dai prossimi impegni di ottobre La partita con il Torino è stata l’ultima per l’Inter prima della pausa di ottobre per le Nazionali impegnate nei match di Nations League e Qualificazioni Mondiali. Il calciatore nerazzurro è stato nuovamente escluso (Foto LaPresse) -Serieanews.comSimone Inzaghi lavorerà a ranghi decisamente ridotti a Appiano Gentile nei prossimi dieci giorni. Gli ultimi nazionali rientreranno tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, tre giorni prima il prossimo incontro di Serie A che vedrà l’Inter impegnata all’Olimpico contro la Roma. (Di domenica 6 ottobre 2024)già ufficiale. il calciatore dell’è stato escluso nuovamente dai prossimi impegni di ottobre La partita con il Torino è stata l’ultima per l’prima della pausa di ottobre per le Nazionali impegnate nei match di Nations League e Qualificazioni Mondiali. Il calciatore nerazzurro è stato nuovamente escluso (Foto LaPresse) -Serieanews.comSimone Inzaghi lavorerà a ranghi decisamente ridotti a Appiano Gentile nei prossimi dieci giorni. Gli ultimi nazionali rientreranno tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, tre giorni prima il prossimo incontro di Serie A che vedrà l’impegnata all’Olimpico contro la Roma. (Serieanews)

Tale e Quale, Pupo contro Anna Tatangelo: “La riconosci per le canzoni di D’Alessio”, Marcuzzi interviene - Continua a leggere . Il cantante, infatti, è stato criticato per aver attaccato Anna Tatangelo: " La riconosci solo perché canta le canzoni di Gigi D'Alessio". Il suo commento sull'esibizione di Giulia Penna ha generato non poche polemiche. Pupo è stato uno dei giudici di Tale e Quale Show di ... (Fanpage)

“Ballando con le Stelle 2024”, intervista a Rossella Erra: “Prevedo scintille tra Luca Barbareschi e Selvaggia Lucarelli. Angelo Madonia insieme a Sonia Bruganelli? Non l’ho mai visto così felice. Speravo che Barbara D’Urso partecipasse come concorrente” - Sonia Bruganelli ha un carattere molto forte e potrebbe anche non accettare una mia difesa perché lei fa tutto da sola”. E’ una persona che sa quello che vuole. Noi diciamo sempre che nelle prime puntate sono tutti amici ma in questo caso già sono apparsi i coltelli. Poi qui c’è un altro pezzo di ... (Superguidatv)

Intervista a Peter D’Angelo e Fabio Valle autori del romanzo-inchiesta Il figlio peggiore - A Roma, nel 1970, ci sono cinquecento sessanta tossicomani al di sotto dei 25 anni ma l’eroina è ancora sconosciuta. Cinque anni dopo, si stima che in Italia gli eroinomani siano ventimila. Come ci arriva l’eroina a Roma? Per scoprirlo il consiglio è di leggere il romanzo-inchiesta Il figlio... (Lecceprima)