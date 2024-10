Errani-Paolini volano in finale al China Open di Pechino (Di domenica 6 ottobre 2024) Sara Errani-Jasmine Paolini in campo al China Open, il Wta 1000 di Pechino. Le vincitrici dell’oro olimpico di Parigi hanno sconfitto 6-4, 1-6, 10-4 le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, prendendosi la rivincita del ko subito a Miami. In campo ora contro Chan-Kudermetova. Superate la coppia tutta americana formata da Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-4 in un’ora e mezza di gioco. Un match che ha visto alternarsi le due coppie al comando delle operazioni, con un super tie-break giocato su ottimi livelli da parte delle azzurre dopo un secondo set complicato e che le aveva viste mancare tutti i propri turni di battuta. Potrebbero sfidare nell’ultimo atto in una sorta di derby Elisabetta Cocciaretto e Liudmila Samsonova, in campo più tardi contro Chan/Kudermetova. (Di domenica 6 ottobre 2024) Sara-Jasminein campo al, il Wta 1000 di. Le vincitrici dell’oro olimpico di Parigi hanno sconfitto 6-4, 1-6, 10-4 le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, prendendosi la rivincita del ko subito a Miami. In campo ora contro Chan-Kudermetova. Superate la coppia tutta americana formata da Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-4 in un’ora e mezza di gioco. Un match che ha visto alternarsi le due coppie al comando delle operazioni, con un super tie-break giocato su ottimi livelli da parte delle azzurre dopo un secondo set complicato e che le aveva viste mancare tutti i propri turni di battuta. Potrebbero sfidare nell’ultimo atto in una sorta di derby Elisabetta Cocciaretto e Liudmila Samsonova, in campo più tardi contro Chan/Kudermetova. (Metropolitanmagazine)

LIVE – Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-4 4-2, finale Wta Pechino 2024: RISULTATO in DIRETTA - Chan e Kudermetova, anche loro a caccia del pass per Riyad, partiranno favorite ma la finale si preannuncia equilibrata. 0-1 PRIMO SET Errani/PAOLINI! 6-4 in 44 minuti per le azzurre, a un set dal titolo. 10. PRIMO SET – Paolini è una garanzia in battuta. 4-3 PRIMO SET – Game a zero per ... (Sportface)

LIVE – Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 4-4, finale Wta Pechino 2024: RISULTATO in DIRETTA - Sportface. 25 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA testuale della finale di Pechino tra Errani/Paolini e Chan/Kudermetova. Chan e Kudermetova, anche loro a caccia del pass per Riyad, partiranno favorite ma la finale si preannuncia equilibrata. PRIMO SET – Contro break ... (Sportface)

LIVE – Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 3-3, finale Wta Pechino 2024: RISULTATO in DIRETTA - 3-2 PRIMO SET – Altro deciding point conquistato da Chan/Kudermetova. PRIMO SET – BREAK Errani/PAOLINI! Avvio da incorniciare per le due azzurre, che mettono la testa avanti. Chan e Kudermetova, anche loro a caccia del pass per Riyad, partiranno favorite ma la finale si preannuncia equilibrata. ... (Sportface)