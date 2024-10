"Ecco perché ho chiuso con il tennis". La confessione di Camila Giorgi (Di domenica 6 ottobre 2024) Ospite di Verissimo, Camila Giorgi riappare davanti alle telecamere raccontando la sua vita negli ultimi mesi, la scelta di ritirarsi dal tennis e il caso dei falsi vaccini anti-Covid (Di domenica 6 ottobre 2024) Ospite di Verissimo,riappare davanti alle telecamere raccontando la sua vita negli ultimi mesi, la scelta di ritirarsi dale il caso dei falsi vaccini anti-Covid (Ilgiornale)

Ilgiornale - Ecco perché ho chiuso con il tennis La confessione di Camila Giorgi

Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” - (Adnkronos) – "Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata". Camila Giorgi, 32 anni, a Verissimo racconta il 'misterioso'… L'articolo Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Camila Giorgi a Verissimo: tutta la verità sull’addio al tennis, l’evasione fiscale e il vaccino - Questa dottoressa ha fatto dei nomi per coprirsi. Ma la 32enne ha fatto chiarezza anche sull’accusa di evasione fiscale e su quelle relative alla falsa vaccinazione anti Covid a cui si è sottoposta. Anche i miei genitori vivono li”, ha ribadito. Io vivevo già in America, poi mi sono trasferita ... (Dilei)

La verità di Camila Giorgi: il ritiro dal tennis ed i problemi fuori dal campo | VIDEO - Volevo fare pure un discorso di addio a Parigi. Non sono mai scappata, anche perché torno spesso in Italia. Io la puntura l’ho fatta e pensavo di aver fatto la copertura contro il Covid-19. Così Camila Giorgi in un’intervistata a ‘Verissimo’, su Canale 5. “Io irraggiungibile? Questa è la versione ... (Calcioweb.eu)

"Ecco perché ho chiuso con il tennis". La confessione di Camila Giorgi - Ospite di Verissimo, Camila Giorgi riappare davanti alle telecamere raccontando la sua vita negli ultimi mesi, la scelta di ritirarsi dal tennis e il caso dei falsi vaccini anti-Covid ...(ilgiornale)

Camila Giorgi: l’ex tennista racconta la sua nuova vita lontana dai campi di gioco - Camila Giorgi racconta il suo ritiro dal tennis, le accuse di evasione fiscale e le controversie sulla vaccinazione anti Covid, mentre inizia una nuova vita negli Stati Uniti con il fidanzato.(ecodelcinema)

Camila Giorgi rompe il silenzio: "Da anni volevo abbandonare il tennis" - "Da anni volevo cambiare vita, poi una mattina ho comunicato la scelta a mio padre che è sempre stato al mio fianco", dice l'ormai ex tennista. Camila Giorgi spiega di aver avuto il sostegno del padre ...(msn)