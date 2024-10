E’ morto Christopher Ciccone, fratello di Madonna (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Christopher Ciccone, fratello minore della popstar Madonna, è morto venerdì 4 ottobre all'età di 63 anni, come riporta "The Hollywood Reporter". Ciccone ha lottato contro il cancro e si è spento "serenamente", circondato dal marito, l'attore britannico Ray Thacker, e dai suoi cari, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della famiglia. A fine (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) –minore della popstar, èvenerdì 4 ottobre all'età di 63 anni, come riporta "The Hollywood Reporter".ha lottato contro il cancro e si è spento "serenamente", circondato dal marito, l'attore britannico Ray Thacker, e dai suoi cari, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della famiglia. A fine (Periodicodaily)

E’ morto il pittore Antonio Ciccone, il ritrattista di Padre Pio. Fu allievo di Annigoni - Dal 1963 al 1980 ha vissuto tra l'Italia e gli Stati Uniti, eseguendo numerosi ritratti, composizioni e paesaggi, con varie tecniche: carboncino, china, olio, acrilico e affresco e affermandosi per i suoi ritratti in carboncino e in acrilico. Ciccone ha ricevuto il Val Arbogast Memorial Prize ... (Lanazione)

