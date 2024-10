Dove vedere la Coppa Bernocchi 2024 in tv: orari, programma, streaming (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Trittico Lombardo 2024 di ciclismo su strada prosegue lunedì 7 ottobre con la seconda delle tre prove previste, ovvero la 105ma Coppa Bernocchi, gara di categoria 1.Pro, con partenza ed arrivo a Legnano, per un totale di 174.34 km. La partenza ufficiosa avverrà alle 12.20, mentre lo start ufficiale sarà dato alle 12.30, infine l’arrivo è previsto tra le 16.03 e le 16.39. Il primo traguardo volante sarà situato a Parabiago, seguito da quelli posti a Nerviano, San Vittore Olona e Cerro Maggiore. La corsa passerà in Valle Olona, Dove si affronterà il “Piccolo Stelvio“, della lunghezza complessiva di 1,685 km, con un dislivello di 120 metri e pendenza media del 7,1% (ma con punte del 14%), con il Gran Premio della Montagna posto sul tratto più duro della rampa denominata “Caramamma“. Guarda la Coppa Bernocchi su DAZN. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Trittico Lombardodi ciclismo su strada prosegue lunedì 7 ottobre con la seconda delle tre prove previste, ovvero la 105ma, gara di categoria 1.Pro, con partenza ed arrivo a Legnano, per un totale di 174.34 km. La partenza ufficiosa avverrà alle 12.20, mentre lo start ufficiale sarà dato alle 12.30, infine l’arrivo è previsto tra le 16.03 e le 16.39. Il primo traguardo volante sarà situato a Parabiago, seguito da quelli posti a Nerviano, San Vittore Olona e Cerro Maggiore. La corsa passerà in Valle Olona,si affronterà il “Piccolo Stelvio“, della lunghezza complessiva di 1,685 km, con un dislivello di 120 metri e pendenza media del 7,1% (ma con punte del 14%), con il Gran Premio della Montagna posto sul tratto più duro della rampa denominata “Caramamma“. Guarda lasu DAZN. (Oasport)

