Doppio raid israeliano a Beirut e Gaza: "Centri di Hamas" (Di domenica 6 ottobre 2024) raid israeliani su Gaza e Beirut alla vigilia dell'anniversario del 7 ottobre. Il bilancio delle vittime dell'attacco notturno a una moschea della Striscia è di 21 vittime, secondo la Protezione civile locale e un ospedale vicino. Lo riporta la Cnn che mostra anche un video con scene caotiche mentre i corpi vengono estratti dalle macerie dopo il raid sul sito religioso di Deir el Balah. La moschea "ospitava sfollati di fronte al cancello dell'ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah nella Striscia di Gaza centrale", ha affermato il portavoce dell'agenzia Mahmud Bassal. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver "condotto un attacco preciso sui terroristi di Hamas che stavano operando all'interno di un centro di comando e controllo" presso la moschea.

