Donald Trump ritorna a Butler | il suo annuncio fa discutere

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ritorno con polemica per, in Pennysilvania. Il suodal palco sta facendo molto. Cosa ha detto La campagna elettorale negli Stati Uniti è entrata ormai nella sua fase finale. Mancano meno di 30 giorni al voto e i sondaggi sembrano confermare ancora un testa a testa trae Harris. Una sfida, quindi, che si vincerà nei dettagli e gli appuntamenti di questi giorni sono sicuramente fondamentali per il risultato finale.(Ansa) – cityrumors.itL’ultimo comizio dinon è stato sicuramente come tutti gli altri. L’ex tycoon èto a, in Pennysilvania, città dove il 13 luglio scorso è rimasto ferito all’orecchio in seguito ad un attentato. Tre mesi dopo il ritorno e l’inizio del discorso con un “Grazie a tutti. (Cityrumors)