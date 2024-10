Davide Piccinali, scomparso medico specializzando al San Raffaele di Milano (Di domenica 6 ottobre 2024) La famiglia, gli amici e i colleghi di Davide Piccinali stanno vivendo giorni di angoscia. Il medico 39enne, specializzando in Cardiochirurgia, la mattina di venerdì 4 ottobre non si è infatti presentato al turno di lavoro all’ospedale San Raffaele di Milano ed è scomparso nel nulla. Sono stati i suoi colleghi ad avvertire i familiari che, una volta nel capoluogo lombardo, insieme alla polizia sono entrati nella casa dove abitava il figlio. Ma senza trovare nulla di strano.Leggi anche: Ritrovata Chiara, 15enne scomparsa: era scappata con il fidanzato Le ipotesi sulla scomparsa di Davide Piccinali I familiari di Davide Piccinali sono comunque certi che l’uomo si trovi in difficoltà . Il medico viene descritto come esile, alto 1 metro e 73 centimetri, capelli lunghi tendenti al rosso e occhi grigi, quasi azzurri. (Di domenica 6 ottobre 2024) La famiglia, gli amici e i colleghi distanno vivendo giorni di angoscia. Il39enne,in Cardiochirurgia, la mattina di venerdì 4 ottobre non si è infatti presentato al turno di lavoro all’ospedale Sandied ènel nulla. Sono stati i suoi colleghi ad avvertire i familiari che, una volta nel capoluogo lombardo, insieme alla polizia sono entrati nella casa dove abitava il figlio. Ma senza trovare nulla di strano.Leggi anche: Ritrovata Chiara, 15enne scomparsa: era scappata con il fidanzato Le ipotesi sulla scomparsa diI familiari disono comunque certi che l’uomo si trovi in difficoltà . Ilviene descritto come esile, alto 1 metro e 73 centimetri, capelli lunghi tendenti al rosso e occhi grigi, quasi azzurri. (Thesocialpost)

