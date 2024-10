Cna incontra le imprese colpite dall'alluvione: "Si sentono abbandonate, chiedono sicurezza e aiuti economici" (Di domenica 6 ottobre 2024) Proseguono le visite da parte dei vertici Cna presso le imprese associate colpite dall’alluvione dello scorso settembre, dopo la visita della settimana scorsa a Lugo alla ditta Unitec, che ha subito circa 15 milioni di euro di danni, mercoledì sono state visitate tre realtà a Cotignola e (Di domenica 6 ottobre 2024) Proseguono le visite da parte dei vertici Cna presso leassociatedello scorso settembre, dopo la visita della settimana scorsa a Lugo alla ditta Unitec, che ha subito circa 15 milioni di euro di danni, mercoledì sono state visitate tre realtà a Cotignola e (Ravennatoday)

Le iniziative di Sace per le imprese colpite dall’alluvione - Per tutte le imprese dei territori colpiti dall’alluvione, inoltre, Sace mette a disposizione prodotti finanziari a supporto delle filiere produttive che consentono dilazioni in favore dell’azienda debitrice leader e l’anticipo di liquidità sugli ordini per consentire il ripristino delle commesse e ... (Linkiesta)

Le iniziative di Sace per le imprese colpite dall’alluvione - Per tutte le imprese dei territori colpiti dall’alluvione, inoltre, Sace mette a disposizione prodotti finanziari a supporto delle filiere produttive che consentono dilazioni in favore dell’azienda debitrice leader e l’anticipo di liquidità sugli ordini per consentire il ripristino delle commesse e ... (Linkiesta)

Le misure di SACE a supporto delle imprese colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna e Marche - 269. Tutte le aziende già clienti di SACE potranno contare su posticipi e moratorie sul pagamento dei premi, a cui si aggiungono proroghe gratuite dei termini delle coperture assicurative e di factoring. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www. SACE offre un aiuto concreto a tutte le ... (Lettera43)