Catturato un pitone reale a Roma | passeggiava su un marciapiede in zona Ponte Mammolo

Il pitone reale, lungo circa un metro, è stato posto sotto sequestro in quanto specie protetta e attualmente custodito presso un centro idoneo. Sono tuttora in corso accertamenti per risalire al proprietario dell'animale.

Catturato a Roma un pitone reale, è pericoloso per l’uomo? - Il pitone reale, Catturato nelle scorse ore a Roma, per la precisione nella zona periferica di Ponte Mammolo, nella zona nord-est della capitale, non è pericoloso per l’uomo. Il pitone reale arriva a vivere fino a 30 anni ed è noto anche con il nome inglese di Ball Python, pitone palla, perché ... (Cultweb)

Roma, catturato un pitone reale lungo un metro sul marciapiede a Ponte Mammolo - Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino si sono attivati per mettere in sicurezza l’area a tutela dei passanti e dell’animale, consentendo il suo recupero da parte del personale specializzato delle Guardie zoofile, subito allertato. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di sabato 5 ottobre alla ... (Tg24.sky)

“Il pitone non è velenoso ma il suo morso può fare molto male”. L’etologo spiega il carattere del rettile trovato a Ponte Mammolo - E dice “è un serpente diffusissimo ma anche caro per la bolletta della luce perché deve stare sempre al caldo” ...(roma.repubblica)

