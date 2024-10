Boban punge Inter e Milan sull’inchiesta ultras: “Situazioni strane ma si sa da sempre: è preoccupante” (Di domenica 6 ottobre 2024) Zvonomir Boban ha spiegato il proprio punto di vista su quanto sta accadendo attorno a Milan e Inter dopo l'inchiesta sugli ultrà e il possibile coinvolgimento dei club: "Non giudico ma si sa com,e stanno le cose e gli Interessi che girano. Per i club non è facile" (Di domenica 6 ottobre 2024) Zvonomirha spiegato il proprio punto di vista su quanto sta accadendo attorno adopo l'inchiesta sugli ultrà e il possibile coinvolgimento dei club: "Non giudico ma si sa com,e stanno le cose e gliessi che girano. Per i club non è facile" (Fanpage)

Milan, Zvonimir Boban: via per un’intervista. La rivelazione - Zvonimir Boban svela la ragioone che ha portato alla conclusione della sua esperienza da dirigente con il Milan. Il racconto integrale di Zvonimir Boban sulla conclusione della sua esperienza come dirigente della società rossonera. Una decisione non condivisa dall’allora dirigente alla ... (Dailymilan)

Boban: “Il Milan si ama e basta. Fatto furi per un’intervista sacrosanta” - Ora c’è stato un problema perché ho detto che il Milan per un’ora non ha giocato bene contro il Bayer Leverkusen. Infine, sul rapporto con Paolo Maldini: “Siamo amici, credo e spero che lo saremo per tutta la vita. Chi dice il contrario non capisce nulla di calcio, cosa ci posso fare?”, ha aggiunto. (Sportface)

Boban: «Il Milan mi ha licenziato per giusta causa dopo un’intervista. Siamo ancora in tribunale» - Infine una battuta anche sul caso Diarra. Boban: «Ultras? Troppo interessi strani e questa cosa preoccupa» Sulla Uefa dice: «In Uefa non ho inciso nel cambiare la cultura, che deve essere l’amore per il calcio. Negli ultimi anni si è delineato questo tatticismo. dopo pochi mesi non avevamo più ... (Ilnapolista)