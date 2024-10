Auto in coda c’è troppo caos

(Di domenica 6 ottobre 2024) Melania Molano, commerciante, è dietro il bancone del negozio che si affaccia su via Bologna. Sta servendo un cliente. "Si tratta di un’opera assolutamente positiva, qui siamo stanchi di tutto questo traffico, del passaggio a livello spesso chiuso, un imbuto che crea code e disagi. Tra l’altro rendere questa zona meno caotica è anche un vantaggio per il commercio. Qui è un’impresa riuscire a parcheggiare per andare magari a fare acquisti. Ci sono persone che lasciano l’con le quattro frecce, un comportamente sbagliato che finisce per creare ancora. Siamo fiduciosi, la fine dei lavori sarà una svolta". (Ilrestodelcarlino)