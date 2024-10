Alle celebrazioni per i 100 anni della Rai non citano Porta a Porta. Vespa si infuria e se ne va (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è alzato e ne ne è andato. Bruno Vespa non ha preso bene l’assenza del suo programma tra quelli ricordati in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della radio e dei 70 della televisione. In una nota, il conduttore scrive di essere “indignato per il trattamento riservato a Porta a Porta”. Vespa continua “Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell’informazione televisiva come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela, sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l’ha visto dalla compianta Donatella Raffai, all’attuale conduttrice Federica Sciarelli. Non una parola, né una immagine sui 30 anni di Porta a Porta. Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte”. Ieri sera alla celebrazione 100 anni radio e 70 televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l’ha visto. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è alzato e ne ne è andato. Brunonon ha preso bene l’assenza del suo programma tra quelli ricordati in occasione delleper i 100radio e dei 70televisione. In una nota, il conduttore scrive di essere “indignato per il trattamento riservato a”.continua “Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell’informazione televisiva come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela, sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di GiovMinoli e Chi l’ha visto dalla compianta Donatella Raffai, all’attuale conduttrice Federica Sciarelli. Non una parola, né una immagine sui 30di. Cambiano le stagioni, ma l’anima profondaRai resta sempre dalla stessa parte”. Ieri sera alla celebrazione 100radio e 70 televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l’ha visto. (Ilfattoquotidiano)

Celebrazioni per anniversario fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel Sichuan (2) - Daofu, 29 set – (Xinhua) – Persone in costumi festivi eseguono la danza Guozhuang durante una celebrazione in vista del 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, nella contea di Daofu della prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia Cinese ... (Romadailynews)

Celebrazioni per anniversario fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel Sichuan (1) - (Xin) Agenzia Xinhua. Daofu, 29 set – (Xinhua) – Persone in costumi festivi eseguono la danza Guozhuang durante una celebrazione in vista del 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, nella contea di Daofu della prefettura autonoma tibetana di Garze, ... (Romadailynews)

Addio a Maggie Smith, una delle più grandi attrici inglese: tra premi, celebrazioni e onorificenze britanniche - Oppure quando veniva molto spesso fermata in strada chiedendole di compiere sul momento qualche magia! Non meno importante è stata la sua partecipazione ad una delle serie tv più famose degli ultimi anni, Downtown Abbey dove interpretava magistralmente il ruolo di Lady Violet di Grantham. Ad ... (Cityrumors)