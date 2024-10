Alessia perde peso in pochi giorni De Filippi fulmina Celentano | Dovresti

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nella puntata di oggi, 6 ottobre, di “Amici di Maria De”, la ballerina di latinoamericanoha annunciato con orgoglio di aver perso 2,5 kg nella sua prima settimana di permanenza nella Scuola. La ballerina è entrata nel programma con la premessa, e promessa, di “reper raggiungere una forma fisica ideale”, stando alle affermazioni della sua insegnante Alessandra. La perdita didell'allieva ha suscitato non poche reazioni, specialmente per la rapidità dell'accaduto, che ha sollevato preoccupazioni riguardo ai metodi utilizzati. Maria Deè stata senza dubbio la prima ad aver immediatamente espresso la sua preoccupazione, sottolineando che tale cambiamento in breve tempo potrebbe indicare pratiche non salutari. (Iltempo)