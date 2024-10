Accensione riscaldamento 2024 in Emilia Romagna | da quando

(Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre– È iniziato l’autunno con già le prime ondate di maltempo in. Le temperature sono scese rispetto a qualche settimana fa e già ci si inizia a chiederesi potrà accendere ilnelle case. Ecco dunque le informazioni utili per l’dei caloriferi. L'quasi tutta in zona E Il territorio nazionale è diviso in sei fasce climatiche (catalogate dalla A alla F) a seconda delle temperature giornaliere che si verificano nelle varie città. E a queste sei fasce si associano periodi die spegnimento deldiversi. (Ilrestodelcarlino)