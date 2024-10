A Santa Fiora c’è lo "Svuota Tutto". Mercoledì raccolta di ingombranti con la stazione ecologica itinerante (Di domenica 6 ottobre 2024) Una nuova giornata di "Svuota Tutto" a Santa Fiora, la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici organizzata da Sei Toscana con la collaborazione dell’amministrazione comunale, in programma Mercoledì prossimo. Si potrà partecipare all’iniziativa che è in programma dalle 9 alle 13.. Nella scorsa raccolta straordinaria del 25 settembre tanti cittadini si sono recati alla stazione ecologica itinerante appositamente allestita da Sei Toscana nella zona industriale di Fontespilli,. conferendo circa 9500 chilogrammi di ingombranti tra mobili di vario genere e materassi; circa 3000 chili di Raee (12 Televisori, 30 elettrodomestici, 7 frigoriferi e 8 grandi bianchi); 15 pneumatici inerti; 9 batterie; 50 chilogrammi di inerti e anche 20 litri di olio esausto. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una nuova giornata di "" a, lastraordinaria di rifiutied elettrodomestici organizzata da Sei Toscana con la collaborazione dell’amministrazione comunale, in programmaprossimo. Si potrà partecipare all’iniziativa che è in programma dalle 9 alle 13.. Nella scorsastraordinaria del 25 settembre tanti cittadini si sono recati allaappositamente allestita da Sei Toscana nella zona industriale di Fontespilli,. conferendo circa 9500 chilogrammi ditra mobili di vario genere e materassi; circa 3000 chili di Raee (12 Televisori, 30 elettrodomestici, 7 frigoriferi e 8 grandi bianchi); 15 pneumatici inerti; 9 batterie; 50 chilogrammi di inerti e anche 20 litri di olio esausto. (Lanazione)

