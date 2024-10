A Salerno il Primo Meeting Neurochirurgico di Etos (Di domenica 6 ottobre 2024) Da domani a mercoledì si terrà presso il Grand Hotel Salerno e la Fondazione Ebris, il Primo incontro Neurochirurgico della Società di Chirurgia Transorbitale (Etos), presieduta dal neurochirurgo coreano Prof.Doo-Sik Kong. Il direttore del corso è il professor Matteo De Notaris, il presidente il professor Giorgio Iaconetta (Direttore della Clinica Neurochirurgica dell’Ospedale Ruggi d’Aragona), e la presidenza onoraria dei professori Paolo Cappabianca e Luigi Cavallo, mentre la segreteria scientifica è affidata al dottor Francesco Corrivetti. (Di domenica 6 ottobre 2024) Da domani a mercoledì si terrà presso il Grand Hotele la Fondazione Ebris, ilincontrodella Società di Chirurgia Transorbitale (), presieduta dal neurochirurgo coreano Prof.Doo-Sik Kong. Il direttore del corso è il professor Matteo De Notaris, il presidente il professor Giorgio Iaconetta (Direttore della Clinica Neurochirurgica dell’Ospedale Ruggi d’Aragona), e la presidenza onoraria dei professori Paolo Cappabianca e Luigi Cavallo, mentre la segreteria scientifica è affidata al dottor Francesco Corrivetti. (Ildenaro)

A Salerno il Primo Meeting Neurochirurgico della Società di Chirurgia Transorbitale (ETOS) - Il 7, 8 e 9 ottobre 2024 si terrà, presso il Grand Hotel Salerno e la Fondazione Ebris, il Primo Meeting Neurochirurgico della Società di Chirurgia Transorbitale (ETOS) presieduta dal neurochirurgo Koreano Professore Doo-Sik Kong. Il direttore del corso è il Professore Matteo de Notaris, il... (Salernotoday)

Duplice omicidio a Salerno, effettuate le autopsie sulle vittime: lunedì il primo funerale - it. Il medico nominato dalla Procura è Marina D’Aniello. I due lavoratori sono stati uccisi da un ex collega Francesco Iacovazzo, 72enne del luogo, al Mercato Ittico di Salerno, all’alba di martedì. Sono in programma lunedì 7 ottobre alle ore 10 i funerali di Carmine De Luca nella Chiesa di San ... (Anteprima24)

Webuild, avanti con lavori sul primo lotto linea ferroviaria alta velocità Salerno-Reggio Calabria - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump ... (Webmagazine24)