Viaggio dentro l’isolamento del basket in Russia | tra Superleghe fallite e aumento dei fan così cerca una strada per tornare grande

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ricordate quando il CSKA Mosca dominava in Eurolega? Era tra le migliori squadre did’Europa, oggi il club russo è finito nel dimenticatoio. Tante le porte chiuse negli ultimi due anni: “Non potete partecipare per ragioni politiche“. Il motivo è ben chiaro e noto: dopo la prima invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin, laè stata bandita da tutti i tornei internazionali. Nel calcio e nel. Esclusione dall’Eurolega per CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo e dall’Eurocup per il Lokomotiv Kuban Krasnodar, fino a data da destinarsi. Con ulteriori sanzioni ai singoli club: ritirata la licenza annuale a Unics Kazan, Zenit San Pietroburgo e Lokomotiv Kuban Krasnodar e sospensione dell’accordo decennale in essere con il CSKA Mosca, socio fondatore del massimo campionato continentale.