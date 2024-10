U&D Maria zittisce Armando e i social esultano | Finalmente qualcuno lo dice

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 5 ottobre 2024) Non sono mancate le tensioni nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 3 ottobre, questa volta a infastidirsi è stata proprioDe Filippi che ha dovuto zittireIncarnato. Tutto è iniziato dopo che il cavaliere ha sferrato l’ennesimo attacco contro Mario Cusitore. E’ ormai noto come tra i due cavalieri non corra affatto buon sangue,è amico di Ida Platano e non perdona a Mario il comportamento che ha avuto con l’ex tronista, così adesso che è tornato nel parterre pare proprio che non gliene voglia far passare una. Ma questa volta è intervenuta la padrona di casa che ha letteralmente zittito Incarnato. Cosa ha dettoDe Filippi adIncarnatoè intervenuto dopo che Mario Cusitore ha deciso di tenere Maura, l’ex di Gianluca che era scesa per lui.