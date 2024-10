Tu Si Que Vales stasera torna a vincere su Ballando e d' Urso? Ospite ' oro'

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 5 ottobre 2024) La sfida del sabato sera tracon le Stelle e Tu Si Queè sempre più accesa, con entrambe le trasmissioni pronte a schierare i loro migliori talenti per conquistare il pubblico. Dopo aver visto scendere in pista le campionesse olimpiche di pallavolo nella scorsa puntata di, Milly Carlucci punterà tutto su Barbara d', che sarà ballerina per una notte. Dall'altra parte, invece, Tu Si Querisponde con Alice D'Amato, fresca vincitrice dell'oro nella ginnastica artistica ai Giochi Olimpici di Parigi. Il vero scontro si giocherà sui dati degli ascolti tv. Sabato scorso,con le Stelle ha chiuso la serata con uno share del 25,6%, appena sopra il 24,5% di Tu Si Que