Treno Italo bloccato a Orte ritardi fino a 70 minuti sulla Roma-Firenze

(Di sabato 5 ottobre 2024) La circolazione ferroviarialinea alta velocitàrisulta fmente rallentata dalle 18 per un guasto a unnei pressi di. Alle 20 l'intervento del locomotore di soccorso era ancora in corso. I treni alta velocità, Intercity e Regionali - avvisa Trenitalia - possono registrare un maggior tempo di percorrenzaa 70, mentre 9 treni alta velocità hanno oltre 60di ritardo. I disagi si aggiungono all'incidente sul lavoro di ieri, costato la vita a un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano, in un'area dove non circolavano treni.