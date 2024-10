Traditore ucraino ammazzato con un' autobomba | il video-choc diffuso da Kiev | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Andriy Yuriyovych Korotky era il responsabile della sicurezza nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, situata nel sud dell'Ucraina, a Energodar. È stato ucciso ieri in un attentato organizzato da, che lo aveva inserito nella lista dei “criminali di guerra” per aver collaborato volontariamente con gli invasori russi. Lo hanno confermato il Comitato investigativo russo attraverso l'agenzia di stampa Tass e l'intelligence militare ucraina (Gur). Korotky era considerato unper aver denunciato i dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia che non si erano sottomessi ai russi ed erano rimasti legati a