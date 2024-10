Terre e Fiumi i volti delle quattro commissioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il consiglio dell’Unione dei Comuni ’’ ha indicato la la composizioneconsiliari che rimarranno in carica per la durata della consiliatura. La Commissione 1 (finanza, contabilità, affari generali, servizi informativi ict agenda digitale) è formata da Donatella Zuffoli per Tresignana Cambia (supplente Alice Cantelli), Luca Fedozzi per Gruppo Civico per l’Unione, Maurizio Barbirati per Centrosinistra per l’Unione (supplente Enrico Bassi), Paola Peruffo per Centro Destra dell’Unione dei Comuni (supplente Alessandro Grandi), Serena Occhi per Gente di Riva del Po (supplente Elisa Zaghi).