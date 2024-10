Statale 16 i lavori possono andare avanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Colpo di scena. Il cantiere per la realizzazione della variante alla16 può riprendere. Sembra un po’ una storia di un continuo stop and go. Però, questa volta, abbiamo in mano le carte per poter dire che il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare che sospende quanto disposto da Tar. Il tribunale amministrativo aveva infatti accolto il ricorso presentato da alcuni espropriati, bloccando nei fatti la prosecuzione dei. Ieri, invece, è arrivata la svolta. A breve, in via definitiva, si discuterà il caso in sede di merito.