Si accendono i fornelli Weekend da buongustai con il cibo di strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Le formule vincenti non si cambiano. A partire dal taglio del nastro, quello al quale si è dedicato ieri alle 12.30 il sindaco Enzo Lattuca, augurando buon appetito a tutti iche fino alla serata di domani potranno approfittare delle prelibatezze offerte dal Festival Internazionale deldinegli stand allestiti come di consueto in piazza della Libertà, nell’ambito della sedicesima edizione della rassegna che ha fatto da apripista a livello nazionale a una formula di grande successo tante volte imitata, ma mai eguagliata. Lo dimostrano i numeri che sono soliti attestarsi intorno alle 100.000 presenze.