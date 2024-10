Serie C La Vis Pesaro conquista un punto a Sestri Levante

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Biancorossi che tornano dalla trasferta ligure con unprezioso che muove la classifica. Vis in vantaggio con Paganini, raggiunta dalla rete di Parravicini 5 ottobre 2024 – La Vis torna dalla trasferta di, tornato a giocare nel proprio terreno, il “Giuseppe Sivori” con un buon, anche se raggiunta dai padroni di casa dopo essere passata per prima in vantaggio. Succede tutto nella ripresa, con la gara che si sblocca grazie alla rete del biancorosso Paganini, bravo a battere l’estremo difensore ligure Anacoura al 48’. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, con Parravicini che ristabilisce la parità con una rete di testa al 65’. I rossoblù di casa hanno altre due limpide occasioni per portare a casa l’intera posta in palio, ma il portiere vissino Vukovic si dimostra attento in entrambe le occasioni.