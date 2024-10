Milinkovic Savic e Vlasic pienamente recuperati per Inter-Torino | i convocati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Vanjae Nikolasaranno regolarmente in campo nella sfida trache si disputerà stasera 5 ottobre alle ore 20:45. Ecco la lista completa deidei granata. IL PUNTO – Vanjae Nikolafigurano tra idel tecnico Paolo Vanoli in vista della sfida tra. Il serbo ha recuperato dal problema che gli aveva impedito di essere presente nella gara contro la Lazio, poi persa dai granata con il punteggio di 2-3. Il croato, invece, ha rimediato un’influenza che ne aveva messo in discussione la partecipazione al match contro l’valido per la settima giornata di questa Serie A. Di seguito, l’elenco completo deidi Vanoli per la sfida contro i nerazzurri., idi Vanoli: Portieri: Donnarumma,, Paleari.