Medicina di base nel 4 Congresso interregionale della SIMG

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Puglia e Basilicata, regioni sempre più anziane. Medici diGenerale in calo, urgente una riorganizzazione territoriale delle cure primarie BISCEGLIE – I Medici diGenerale diminuiscono in quasi tutte le regioni italiane, rendendo sempre più difficile l’erogazione delle cure primarie sul territorio. Ma alcune aree presentano problemi specifici, che non possono prescindere da una riorganizzazionestruttura territorialesalute che non si basi esclusivamente sugli ospedali come luoghi di cura, ma sull’assistenza diffusa, considerando le peculiarità del territorio, come nei casi di Puglia e Basilicata, analizzate neldalla Società Italiana diGenerale e delle Cure Primarie (), che si tiene il 4-5 ottobre a Bisceglie.