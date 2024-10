Masters 1000 Shanghai 2024 | Djokovic la spunta con due tie break contro un combattivo Michelsen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Novakapproda al terzo turno deldi. All’esordio sul cemento cinese, dopo aver beneficiato di un bye nel primo turno, il serbo ha superato con un doppio tiel’americano Alex: 7-6(3) 7-6(9) il punteggio in un’ora e 56 minuti di gioco. Inmolto combattuto, in cui il giovane americano classe 2004 ha venduto cara la pelle: nel secondo tieha avuto anche un set point, ma Nole è stato cinico ad annullarlo e a portare a casa il match poco dopo.attende ora il vincente del match tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, rinviato a domani per le cattive condizioni meteo.lacon due tieunSportFace.