LIVE MotoGP GP Giappone 2024 in DIRETTA | prima pole position per Acosta 2 un buon Bagnaia Martin cade e partirà 11

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.46 Per il momento è tutto con la nostratestuale. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi le qualifiche e vi diamo appuntamento per vivere con noi la Sprint Race. 4.44 Il semaforo verde della Sprint Race scatterà alle 8.00.lancerà un primo assalto aper provare a ridurre il distacco nel Mondiale. Per riuscire nell’impresa l’azzurro dovrà sistemare le partenze, aspetto in cui ha faticato molto negli ultimi weekend. Tante incognite legate al meteo che si è dimostrato molto variabile. 4.