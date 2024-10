LIVE – Fiorentina-Milan Fonseca in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Alle 14:00 di sabato 5 ottobre l’allenatore rossonero Pauloparlerà inalla vigilia di, match della settima giornata di Serie A 2024/2025 in programma al Franchi alle 20:45 di domenica 6 ottobre. Non mancano gli argomenti. La formazione è un tema caldo, come lo è la recente sconfitta di Leverkusen che ha complicato il percorso in Champions League. “Abbiamo fatto una gara meravigliosa specie nel secondo tempo, ci è mancato solo il gol”, aveva dettonel post gara. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 14:00. Nella mattinata è prevista la rifinitura. Nel pomeriggio la partenza. Nel mezzo unain un momento delicato per il. Quali saranno le dichiarazioni del tecnico portoghese? Scopriamolo insieme a partire dall’inizio dell’evento nella salarossonera.