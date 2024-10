La curva in Sardegna e il locale a Porto Cervo | Ai romani gli rompiamo la testa Un intrico di società e un summit segreto a Pioltello per i guai sull’isola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ottobre 2024 – Undie prestanome,per decidere “l’affare della”, l’ex pugile professionista albanese Orial Kolaj (coinvolto nel 2013 in un’inchiesta sul clan dei Casalesi e in passato vicino a Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili della Lazio ucciso nel 2019) che spunta con il ruolo di “inviato“ del capo ultrà dell’Inter Andrea Beretta nella zona diper sbloccare la situazione perché “non abbiamo cavato un ragno dal buco, siamo andati quasi a problemi fra di noi per colpa di scoppiati”.