Inter-Torino 3-2, Inzaghi: “Tre vittorie dopo il derby, bella reazione” (Di sabato 5 ottobre 2024) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è soddisfatto dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino nella partita valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 di calcio. “Questa squadra ha giocato tre partite in una settimana, conseguendo altrettante vittorie. Era importante reagire dopo la sconfitta nel derby – ha sottolineato il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport al termine della partita -. Ai ragazzi non posso dire nulla: certamente ci sono degli aspetti da migliorare, ma è anche vero che stiamo pagando a caro prezzo tutto quanto”. “Stiamo lavorando molto duramente. Anche venerdì e sabato, dopo il match contro la Stella Rossa, abbiamo analizzato con i ragazzi alcuni dettagli da limare. Una partita del genere, per com’è andata, non può finire 3-2. (Di sabato 5 ottobre 2024) Simone, allenatore dell’, è soddisfattola vittoria per 3-2 contro ilnella partita valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 di calcio. “Questa squadra ha giocato tre partite in una settimana, conseguendo altrettante. Era importante reagirela sconfitta nel– ha sottolineato il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport al termine della partita -. Ai ragazzi non posso dire nulla: certamente ci sono degli aspetti da migliorare, ma è anche vero che stiamo pagando a caro prezzo tutto quanto”. “Stiamo lavorando molto duramente. Anche venerdì e sabato,il match contro la Stella Rossa, abbiamo analizzato con i ragazzi alcuni dettagli da limare. Una partita del genere, per com’è andata, non può finire 3-2. (Sportface)

(Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Il capocannoniere della […]. Grande ... (Periodicodaily)

Per il momento contava vincere e la vittoria c’è: si va alla sosta a -2 dal Napoli ed era l’obiettivo primario, fra due settimane contro la Roma servirà una versione migliore dell’Inter. Le alternative sono tante, la voglia di far rifiatare i big pure, ma c’è da ricementare meglio il gruppo per ... (Sportface)

L`Inter, soffrendo più del previsto vista la superiorità numerica (espulso Maripan) vissuta dal 20`, vince e sconfigge un Torino mai domo... (Calciomercato)

Ritrovare solidità in difesa? Io parto dal presupposto che tutta la squadra deve fare una fase di possesso nel migliore dei modi, dobbiamo concedere e subire meno, martedì abbiamo fatto il primo passo e dobbiamo continuare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ... (Inter-news)

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Formazioni ufficiali Inter Torino: le scelte dei due allenatori per il match valido per la settima giornata del campionato di Serie A Alle 20:45 la sfida valida per la giornata di Serie A Inter Torino. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, ... (Calcionews24)