In un torneo come questo? | impensabile Medvedev sbrocca in campo per le palline | Video

(Di sabato 5 ottobre 2024) L'ultima bizza di Daniil? Presto detto: le. I nervi del russo sono saltati durante la partita contro Seyboth Wild a Shanghai: tutta colpa,detto, proprio delleda tennis., oggi numero 5 al mondo, ha perso la brocca -gli capita di consueto - perché a suo insindacabile giudizio qualcosa non andava. Morale della favola, ha chiamato in causa l'arbitro per protestare contro le. Il disappunto del russo era dovuto ai rimbalzi e alle traiettorie insolite delle, che a suo avviso non erano all'altezza di undi alto livello. Visibilmente nervoso e frustrato, il russo si è rivolto all'ufficiale incaricato di garantire il corretto svolgimento del, affermando: "è uno dei tornei più importanti al mondo e lesi sgretolano dopo cinque game", ha tuonato.