Fosso Acquabona lavori in ritardo E diversi da quelli finanziati

(Di sabato 5 ottobre 2024) "L’appalto per il primo stralcio deialè stato affidato un anno dopo rispetto a quando il Comune aveva ricevuto i finanziamenti regionali. E perché nel progetto non compare più la vasca di laminazione, per la quale erano stati concessi i fondi? È probabile che i danni portati dall’alluvione siano stati causati dallo stato di quel". Ad affermarlo è l’avvocato Michele Bianchi, ex consigliere comunale di Porto Recanati, che lancia un feroce j’accuse verso l’assessore aipubblici Lorenzo Riccetti. E lo fa parlando dei recenti allagamenti in città. "Non scendo in valutazioni riguardo alla tesi dell’amministrazione – dice Bianchi –, che individua nella chiusura del canale Fiumarella la causa dell’esondazione. Però, alla luce della determina del primo ottobre suidi adeguamento idraulico deldell’, ho delle riflessioni.