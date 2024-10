Ferragni è una donna forte che ha già pagato e quell' invidia sociale da cui vaccinarsi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Non avrei mai pensato di dover tessere le lodi dell'imprenditrice Chiara, che solo un anno fa era prima nella classifica delle donne più ricche, più amate, più seguite sui social e non aveva certo bisogno di paladini improvvisati o avvocati dalla penna facile. Non si muoveva foglia senza che un refolo di vento raggiungesse il suo attico vista Duomo da 100 e rotte stanze (si fa per dire). Ti svegliavi al mattino e ingurgitavi caffè e Ferragnez con misto di riccioli di Vittoria e bronci di Leone. Ti coricavi la sera e vedevi pizzi e merletti della cabina armadio più esplorata della storia. Era stordente il lusso sfacciato die terrazze altolocate ma era come toccarle e andava bene così Persino la domenica mattina e nelle feste comandate dovevi sorbirti il teatrino della famiglia perfetta che rideva delle intemerate di Fedez e degli sguardi marmorei della consorte.