Caro affitti | a Milano il 25% delle famiglie avrebbe bisogno di housing sociale – Lo studio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nonostante gli sforzi, l’offerta didiè ancora lontana dal soddisfare il fabdi una città in cui circa il 25%ha un reddito mensile compreso tra 1.600 e 2.700 euro edi un accesso facilitato al mercato immobiliare di affitto. Attualmente, il capoluogo lombardo conta 16.681 alloggi in locazione a canoni calmierati, la maggior parte dei quali realizzati da fondi e cooperative edilizie. Negli ultimi dieci anni sono stati costruiti 4 mila alloggi in vendita convenzionata e 3.551 in affitto, con solo il 10% destinato a canoni sociali per soggetti fragili seguiti da enti del terzo settore.