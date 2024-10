Buongiorno | Noi pensiamo partita dopo partita

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Alessandroè stato artefice di un’altra bella gara contro il Como. Per nulla facile contro i lariani di Fabregas che hanno messo alle corde il Napoli per quasi tutto il primo tempo grazie alle loro doti di palleggio. Il difensore centrale ha parlato del match e delle emozioni del Maradona ai microfoni di Radio CrC nel post: “Ci fa piacere sentire i cori dei tifosi allo stadio“ Così il difensore del Napoli: “Ci fa piacere sentire i cori dei tifosi allo stadio. Però noi, siamo concentrati sulle gare che devono venire, su quello che dobbiamo fare e sul migliorarci. Era importante in vista della sosta riuscire a mantenere il primato in classifica. La squadra ha reagito beneil pareggio: dobbiamo continuare così e mantenere questo spirito, che è la cosa che fa la differenza nelle gare e nel campionato.