Ballando con le stelle | è arrivata la notte di Barbara Russo!

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milly Carlucci torna questa sera, 5 ottobre, con la seconda puntata di “con le”, affiancata da Paolo Belli. Il popolare show dance di Rai 1 promette una serata ricca di spettacolo, con tredici coppie pronte a esibirsi in coreografie sempre più elaborate. I vincitori della prima puntata La prima puntata dello show ha visto trionfare la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La loro esibizione di samba ha conquistato sia la giuria che il pubblico, che ha potuto votare attraverso i social. Il loro successo garantisce alla coppia un prezioso bonus di 30 punti, che potrebbe fare la differenza nella competizione.D’Urso: ballerina per unaL’attesa sorpresa della serata sarà la presenza diD’Urso come “ballerina per una”.