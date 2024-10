Autonomia Schlein | La sfida ora è portare il Paese a votare

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 5 ottobre 2024) ROMA – “Una grande mobilitazione a Nord come a Sud, ma adesso la verae’ quella diilcontro una riforma sbagliata che spacca ilin due. Per questo obiettivo si e’ riunita una forte coalizione di forze sociali e politiche, sindacali e associative che insieme porta avanti questa battaglia per l’unita’ nazionale. Ora dobbiamo far capire alle persone che quando si parla didifferenziata stiamo parlando del tentativo di minare l’accesso ai servizi fondamentali del cittadino, ossia creare cittadini serie A e serie B”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly(foto), a margine dell’assemblea nazionale del comitato referendario contro l’a Roma. L'articolo: “Laora èil” L'Opinionista.