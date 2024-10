Ambrogino d' Oro a Selvaggia Lucarelli? La proposta di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) La stagione delle candidature per gli Ambrogini d'Oro, le prestigiose onorificenze civiche di Milano, è ufficialmente iniziata. In vista della cerimonia del prossimo 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, non mancano sorprese e qualche polemica. Uno dei temi più discussi negli ultimi giorni riguarda proprio la possibile revoca dell'conferito a Fedez nel 2020, unaavanzata dal consigliere comunale Enrico Fedrighini in seguito al coinvolgimento del rapper – non indagato – in un'inchiesta della Procura sugli ultras.