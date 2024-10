Alcaraz-Sheng oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Carlosse la vedràcontro JunChang nel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. La finale vinta contro Sinner a Pechino è ormai già un non troppo lontano ricordo: ora Carlosè pronto a proseguire il suo buon momento di forma anche nel secondo e ultimo torneo di questa trasferta asiatica. Togliere la vetta della classifica all’azzurro è quasi impossibile, ma la matematica gli dà ancora delle possibilità con due ‘’ e le Finals ancora da disputare. L’esordio non è certamente morbido, contro il talentuoso tennista di casa recente vincitore a Chengdu e vicino all’esordio in top-50. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Svajda scenderanno in campo, sabato 5 ottobre, alle ore 06:30 italiane.