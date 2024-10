Agricoltura sociale | migranti e disabili imparano a prendersi cura della terra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Fermo, 5 ottobre 2024 – Un convegno per una storia destinata a fare scuola. L’esperienza diche si porta avanti a Montepacini sarà al centro del convegno di stamattina, alle 9.30, presso la Fattoria, ’Nel segno dell’accoglienza: dall’orto alla tavola’. L’iniziativa, che vede come capofila la FattoriaMontepacini e quali partner l’azienda agricola Fontegranne, la coopTarassaco e il Comune, rientra nel bandoRegione per le fasce deboli. QuellaFattoriaMontepacini è un’esperienza pluriennale di, che ebbe inizio nel 2012, per iniziativa dell’unità operativadel Comune di Fermo e dell’assessorato ai Servizi Sociali, allora in capo all’attuale sindaco Paolo Calcinaro.