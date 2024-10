Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITETERAMO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCO DIREZIONE TANGNZIALE EST PERCORRENDO VIA FLAMINIA CODE ALTEZZA MALBORGHETTO DIREZIONESULLA STATALE CASSIA BIS UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI DIREZIONESEMPRE VERSO LA CAPITALE PERCORRENDO LA STATALE SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E LA TENUTA SANTA COLOMBA IN VIA TIBURTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SETTECAMINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE