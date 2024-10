Verona-Venezia 2-1 decide l' autogol di Joronen

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI - Reduce da tre ko di fila, l'Hellastorna a vincere nel derby veneto con il, valevole per la settima giornata di Serie A. Al Bentegodi finisce 2-1 grazie al goffodisu un colpo di testa dalla linea di fondo di Kastanos, dopo il botta e risposta iniziale tra Oristanio e Tengstedt. Grazie a questo pesante successo la squadra di Zanetti sale a 9 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco, alla seconda sconfitta consecutiva in rimonta, restano fermi a quota 4,al penultimo posto. L'avvio di gara è scintillante e dopo neanche due minuti gli ospiti la sbloccano con Oristanio, che segna di testa sotto porta sul corner calciato da Nicolussi Caviglia.