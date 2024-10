Un giovane hacker incubo dei magistrati Ha trafugato migliaia di atti giudiziari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si chiama Carmelo Miano, ha 24 anni, ed è un programmatore informatico siciliano (di Gela) domiciliato a Roma. Lo scorso 3 ottobre è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Napoli con l’accusa di avere violato i server del Ministero della giustizia, della Guardia di finanza, della Polizia e di diverse procure italiane, Brescia compresa, dove si indagava su di lui. Ilstando alla prospettazione accusatoria si era trasformato in unpere imprenditori costringendo tutti per un periodo ad abolire le comunicazioni digitali e a ritornare agli scambi di persona e alla più tranquillizzante carta. Avrebbe inoculato malware negli archivi di aziende di mezza Italia - tra cui Tim - e singole persone per poi accedere a informazioni riservate e a tesoretti di vari per milioni di moneta elettronica.