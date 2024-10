Truffa della finta polizza online denunciato un uomo di 31 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) E’ tornata in auge la. Nei giorni scorsi i carabinieristazione di Longiano hannoundi 31, ritenuto il presunto responsabile del reato diaggravata. L’indagine, ha preso il via da una denuncia presentata da un 50enne, residente a Cervia, il quale ha raccontato che, dovendo rinnovare laassicurativa per il proprio autocarro, si è collegato ad un sito web per cercare un’offerta vantaggiosa. E’ entrato così in contatto con un sedicente agente assicurativo, con cui ha contrattato telefonicamente la, al quale ha poi effettuato il pagamento di circa 700 euro, su un conto corrente da lui indicato. Poichè con il passare del tempo, la documentazione relativa al contratto assicurativo non è arrivata, l’ha tentato di ricontattare inutilmente l’agente, scoprendo così di essere stato raggirato.